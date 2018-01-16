В городе избавились от уличного произведения местных художников. В прошлом году одно из технических сооружений в парке Центрального района украсили разноцветными рисунками молодые мастера граффити. Домик моментально превратился в один из самых ярких объектов парка.
Но кому-то, возможно руководству, это не понравилось, и творение было тщательно закрашено. Теперь стены здания «отличает» монотонный серый. Об этом сообщил в своем Твиттере тольяттинский активист Владимир Волга. Он же сделал фото.
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