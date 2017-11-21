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21 ноября 2017
11:21:49

Тольятти – в 4 десятке экологического рейтинга российских городов

Его представили ОНФ и Минприроды. Список подготовлен на основе данных, представленных органами власти крупных муниципальных образований на территории всех регионов страны. Формируется он ежегодно, а цель такого рейтинга – оценить достаточность усилий властей по обеспечению благоприятной окружающей среды и высокого качества жизни для россиян.

Также он призван подготовить предложения по улучшению экологии и среды обитания горожан, которые можно применить на практике. Всего в рейтинг вошли 103 города с населением свыше 100 тысяч человек. Примечательно, что Тольятти и Самара расположились в нем на соседних строчках. Автоград стал 32-м, областная столица - 33-й.

В тройке призеров  - Набережные Челны, Казань и Воронеж.

«Совместно с представителями муниципальных образований общественники Народного фронта Самарской области в этом году провели 200 рейдов, организовали 24 экологических акции и субботника по очистке прибрежных зон реки Волги в районе Национального парка «Самарская Лука», Студеного оврага и Воронежских озер города Самары, Васильевских озер города Тольятти.

Участники акции собирали мусор с прибрежной полосы, разделяли твердые коммунальные отходы на фракции, мусор был вывезен и утилизирован. Участие студентов и учащихся в подобных акциях на деле формирует у молодых граждан экологическую культуру, чувство ответственности, отношение к окружающему миру как к своему дому.

Нам важно, чтобы полезные инициативы по уборке городов и экологических зон от свалок, появившиеся в Год экологии, были продолжены, и в последующем, я уверен, Самара и Тольятти займут более достойное место среди лидеров экологических рейтингов», - считает координатор центра общественного мониторинга экологии и защиты леса в Самарской области Сергей Мирошниченко.

Результаты «Экологического рейтинга российских городов - 2017»

Рейтинг городов

Города, исключенные из рейтинга

1. Набережные Челны

36. Курган

Анадырь

2. Казань

37. Владимир

Благовещенск

3. Воронеж

38. Нальчик

Волжский

4. Магас

39. Кемерово

Воткинск

5. Вологда

40. Тамбов

Выборг

6. Горно-Алтайск

41. Сочи

Глазов

7. Оренбург

42. Брянск

Елец

8. Грозный

43. Белгород

Иваново

9. Йошкар-Ола

44. Великий Новгород

Калининград

10. Владикавказ

45. Магадан

Кострома

11. Орел

46. Нижневартовск

Красноярск

12. Ярославль

47. Омск

Кызыл

13. Курск

48. Нефтеюганск

Магнитогорск

14. Киров

49. Иркутск

Майкоп

15. Подольск

50. Липецк

Можга

16. Москва

51. Сургут

Нарьян-Мар

17. Ханты-Мансийск

52. Новосибирск

Нижний Новгород

18. Уфа

53. Улан-Удэ

Петрозаводск

19. Ижевск

54. Екатеринбург

Петропавловск-Камчатский

20. Новокузнецк

55. Волгоград

Псков

21. Якутск

56. Ростов-на-Дону

Саранск

22. Мурманск

57. Ульяновск

Сарапул

23. Барнаул

58. Астрахань

Севастополь

24. Красногорск

59. Салехард

Смоленск

25. Калуга

60. Тюмень

Симферополь

26. Санкт-Петербург

61. Архангельск

Ставрополь

27. Тула

62. Черкесск

Старый Оскол

28. Мытищи

63. Владивосток

Сыктывкар

29. Пермь

64. Нижний Тагил

Тверь

30. Краснодар

65. Чита

Томск

31. Пенза

66. Саратов

Хабаровск

32. Тольятти

67. Южно-Сахалинск

Чебоксары

33. Самара

68. Рязань

Череповец

34. Челябинск

69. Махачкала

Элиста

35. Абакан

 

 




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