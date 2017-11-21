Его представили ОНФ и Минприроды. Список подготовлен на основе данных, представленных органами власти крупных муниципальных образований на территории всех регионов страны. Формируется он ежегодно, а цель такого рейтинга – оценить достаточность усилий властей по обеспечению благоприятной окружающей среды и высокого качества жизни для россиян.

Также он призван подготовить предложения по улучшению экологии и среды обитания горожан, которые можно применить на практике. Всего в рейтинг вошли 103 города с населением свыше 100 тысяч человек. Примечательно, что Тольятти и Самара расположились в нем на соседних строчках. Автоград стал 32-м, областная столица - 33-й.

В тройке призеров - Набережные Челны, Казань и Воронеж.

«Совместно с представителями муниципальных образований общественники Народного фронта Самарской области в этом году провели 200 рейдов, организовали 24 экологических акции и субботника по очистке прибрежных зон реки Волги в районе Национального парка «Самарская Лука», Студеного оврага и Воронежских озер города Самары, Васильевских озер города Тольятти.

Участники акции собирали мусор с прибрежной полосы, разделяли твердые коммунальные отходы на фракции, мусор был вывезен и утилизирован. Участие студентов и учащихся в подобных акциях на деле формирует у молодых граждан экологическую культуру, чувство ответственности, отношение к окружающему миру как к своему дому.

Нам важно, чтобы полезные инициативы по уборке городов и экологических зон от свалок, появившиеся в Год экологии, были продолжены, и в последующем, я уверен, Самара и Тольятти займут более достойное место среди лидеров экологических рейтингов», - считает координатор центра общественного мониторинга экологии и защиты леса в Самарской области Сергей Мирошниченко.

Результаты «Экологического рейтинга российских городов - 2017»