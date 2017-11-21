Его представили ОНФ и Минприроды. Список подготовлен на основе данных, представленных органами власти крупных муниципальных образований на территории всех регионов страны. Формируется он ежегодно, а цель такого рейтинга – оценить достаточность усилий властей по обеспечению благоприятной окружающей среды и высокого качества жизни для россиян.
Также он призван подготовить предложения по улучшению экологии и среды обитания горожан, которые можно применить на практике. Всего в рейтинг вошли 103 города с населением свыше 100 тысяч человек. Примечательно, что Тольятти и Самара расположились в нем на соседних строчках. Автоград стал 32-м, областная столица - 33-й.
В тройке призеров - Набережные Челны, Казань и Воронеж.
«Совместно с представителями муниципальных образований общественники Народного фронта Самарской области в этом году провели 200 рейдов, организовали 24 экологических акции и субботника по очистке прибрежных зон реки Волги в районе Национального парка «Самарская Лука», Студеного оврага и Воронежских озер города Самары, Васильевских озер города Тольятти.
Участники акции собирали мусор с прибрежной полосы, разделяли твердые коммунальные отходы на фракции, мусор был вывезен и утилизирован. Участие студентов и учащихся в подобных акциях на деле формирует у молодых граждан экологическую культуру, чувство ответственности, отношение к окружающему миру как к своему дому.
Нам важно, чтобы полезные инициативы по уборке городов и экологических зон от свалок, появившиеся в Год экологии, были продолжены, и в последующем, я уверен, Самара и Тольятти займут более достойное место среди лидеров экологических рейтингов», - считает координатор центра общественного мониторинга экологии и защиты леса в Самарской области Сергей Мирошниченко.
Результаты «Экологического рейтинга российских городов - 2017»
|
Рейтинг городов
|
Города, исключенные из рейтинга
|
1. Набережные Челны
|
36. Курган
|
Анадырь
|
2. Казань
|
37. Владимир
|
Благовещенск
|
3. Воронеж
|
38. Нальчик
|
Волжский
|
4. Магас
|
39. Кемерово
|
Воткинск
|
5. Вологда
|
40. Тамбов
|
Выборг
|
6. Горно-Алтайск
|
41. Сочи
|
Глазов
|
7. Оренбург
|
42. Брянск
|
Елец
|
8. Грозный
|
43. Белгород
|
Иваново
|
9. Йошкар-Ола
|
44. Великий Новгород
|
Калининград
|
10. Владикавказ
|
45. Магадан
|
Кострома
|
11. Орел
|
46. Нижневартовск
|
Красноярск
|
12. Ярославль
|
47. Омск
|
Кызыл
|
13. Курск
|
48. Нефтеюганск
|
Магнитогорск
|
14. Киров
|
49. Иркутск
|
Майкоп
|
15. Подольск
|
50. Липецк
|
Можга
|
16. Москва
|
51. Сургут
|
Нарьян-Мар
|
17. Ханты-Мансийск
|
52. Новосибирск
|
Нижний Новгород
|
18. Уфа
|
53. Улан-Удэ
|
Петрозаводск
|
19. Ижевск
|
54. Екатеринбург
|
Петропавловск-Камчатский
|
20. Новокузнецк
|
55. Волгоград
|
Псков
|
21. Якутск
|
56. Ростов-на-Дону
|
Саранск
|
22. Мурманск
|
57. Ульяновск
|
Сарапул
|
23. Барнаул
|
58. Астрахань
|
Севастополь
|
24. Красногорск
|
59. Салехард
|
Смоленск
|
25. Калуга
|
60. Тюмень
|
Симферополь
|
26. Санкт-Петербург
|
61. Архангельск
|
Ставрополь
|
27. Тула
|
62. Черкесск
|
Старый Оскол
|
28. Мытищи
|
63. Владивосток
|
Сыктывкар
|
29. Пермь
|
64. Нижний Тагил
|
Тверь
|
30. Краснодар
|
65. Чита
|
Томск
|
31. Пенза
|
66. Саратов
|
Хабаровск
|
32. Тольятти
|
67. Южно-Сахалинск
|
Чебоксары
|
33. Самара
|
68. Рязань
|
Череповец
|
34. Челябинск
|
69. Махачкала
|
Элиста
|
35. Абакан
|
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