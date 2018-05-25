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25 мая 2018
07:25:30

Тольятти - лидер по продаже жилья в Самарской области

В этом направлении он обогнал даже Самару. Однако, по данным Самарского областного фонда жилья и ипотеки, количество предложений о продаже квартир в нашем городе в апреле снизилось по сравнению с мартом на 27%.

К реализации было предложено 3 071 жилое помещение, что на 1 115 меньше, чем в марте. Такая тенденция наблюдается уже второй месяц. Тем не менее, средняя стоимость квадратного метра жилплощади третий месяц подряд держится на одном и тоже же уровне – 39 180 рублей. Если сравнивать с ценами прошлого года, то сейчас стоимость квадратного метра снизилась на 642 рубля.

На тольяттинском рынке недвижимости больше всего на продажу выставлялось однокомнатных квартир – 1 179. Двухкомнатных  было 995 и трехкомнатных — 897.




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