Ролик сопровождается слоганом "Главная интрига лета" фотографиями Дмитрия Борисова и Андрея Малахова. В анонсе не указано, кто из них будет вести программу, которая выйдет 14 августа в 19:50.
Ранее источники нескольких СМИ сообщили, что записан выпуск передачи с Дмитрием Борисовым, а посвящена она будет Андрею Малахову.
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