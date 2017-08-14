Ролик сопровождается слоганом "Главная интрига лета" фотографиями Дмитрия Борисова и Андрея Малахова. В анонсе не указано, кто из них будет вести программу, которая выйдет 14 августа в 19:50.

Ранее источники нескольких СМИ сообщили, что записан выпуск передачи с Дмитрием Борисовым, а посвящена она будет Андрею Малахову.