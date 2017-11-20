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20 ноября 2017
08:33:12

ТНТ с сегодняшнего дня отказывается от трансляции зарубежных фильмов

Временно иностранное кино будут показывать в выходные дни после полуночи, но в дальнейшем телеканал планирует полностью перейти на российский контент. Интерес к собственным проектам со стороны рекламодателей и зрителей выше, чем к зарубежной продукции, рассказал ТАСС глава холдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Артур Джанибекян.

По его словам, это выяснилось в ходе эксперимента: в один из дней зарубежный фильм был заменен собственным шоу ТНТ, и рейтинги стали выше. Курс валют и другие внешнеэкономические факторы также повлияли на итоговое решение. Так, утверждает Джанибекян, ТНТ теперь перестанет зависеть от контрактов с зарубежными правообладателями на фильмы. Впрочем, медиаменеджер утверждает, что телеканал никогда и не делал ставку на иностранные картины.

«Коммерсант» между тем пишет, что на продаже рекламы во время показа фильмов ТНТ мог заработать за последние три года до 14 млрд рублей. ТНТ — не первый федеральный телеканал, который решил полностью отказаться от зарубежного контента. С 2010 года «Россия-1» транслировала иностранные фильмы и сериалы только в ночном эфире, а два года назад телеканал полностью перешел на контент отечественного производства.

Источник Эхо Москвы




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