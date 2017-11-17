Компания взяла в банке ссуду под залог оборудования в размере 12 миллионов рублей сроком на 5 лет, но выплатить ее не смогла. Банк обратился в суд. Суд вынес решение взыскать с заемщика задолженность, реализовав заложенное имущество.

Судебные приставы завели дело и наложили арест на офсетную машину марки «Hashimoto» и две печатные машины марок «Hamada» и «Heidilberg». Станки оцекнили в 6 миллионов рублей. Сейчас сотрудники службы готовят пакет документов для реализации имущества.

Вырученные после продажи средства пойдут в счет погашения долга, а остатки вернут должнику.