«Комсомолка » пообщалась с экспертами и выяснила, чего категорически нельзя делать, когда за окном минус.

1. Дышать через шарф

Никто не спорит: шарф – вещь обязательная в гардеробе. Но пользоваться им нужно правильно. Укутывать стоит только шею. Многие же закрывают им половину лица, в итоге дышат через рот. Холодный воздух попадает в горло. Итог – ангина. Итак, шарф только для шеи.

2. Согревать тело в горячей воде

Какое блаженство – забежать с улицы домой и залезть в горячую ванну, чтобы согреться. Но врачи предупреждают: это чревато ожогами. Как правильно: начинать с прохладной воды и по нарастающей. А после обязательно надеть теплый халат и шерстяные носки.

3. Пользоваться назальными каплями перед выходом

Насморк зимой – дело обычное. Лечи – не лечи, а на улице в мороз он так и норовит доставить массу неудобств. Многие перед выходом стараются закапать назальные капли. И как можно больше. Из-за этого слизистая носа становится очень сухой и попросту перестает защищать от вредных бактерий.

4. Пить чай на улице

С виду это логично – выпил горяченького на улице, и по телу разбежалось приятное тепло. Но не тут-то было. Расширенные от чая сосуды на холоде быстро сужаются. В итоге тепло теряется.

5. Надевать по трое носков

Лучше одни толстые, чем несколько тонких – так советуют врачи. Нога в зимней обуви должна быть не только в тепле, но и чувствовать себя свободно. Иначе кровь будет плохо циркулировать, и даже десять пар носков не спасут от морозов. Еще специалисты рекомендуют стельки, которые сохраняют тепло.

5. Мыть голову перед выходом

Стремление девушек выглядеть на «все сто» похвально. Особенно это касается прически. Чтобы быть привлекательней, многие моют голову непосредственно перед выходом и в спешке не успевают хорошо высушить волосы. От этого теряется тепло. А как говорили наши бабушки – и ум. Кстати, лучше и душ принимать с вечера.

ТОП-5 главных ошибок, которые совершают хозяева в отношении питомцев:

1. Мало кормят

Если ваш кот и пес зимой чаще трется у холодильника, выпрашивая лишний кусочек мяса, это не наглость, а обычный инстинкт. Домашние животные, как и дикие, запасаются жиром, который согревает их в холода. Поэтому не сердитесь и кормите питомца чуть больше, чем летом. Но не переусердствуйте: животные тоже страдают ожирением.

2. Делают модные стрижки

Плюшевая шерсть британцев – их гордость и проклятие одновременно. Владельцы этих кошек так и норовят потратить кучу денег на супермодную стрижку. Впрочем, грешат этим многие. Но зимой лучше отказаться от такой затеи и оставить питомцев в покое. Особенно их живот. Шерсть для животных – как для нас шуба или пуховик.

3. Выгуливают маленьких животных

Если для большой собаки снег и сугробы не вредны, а даже полезны, то, например, крохотным чихуахуа такая среда смертельно опасна. Малышам лучше перезимовать дома, в тепле. То же касается и кошек, которых хозяева выпускают провериться на улицу.

4. Игнорируют чиханье и хрип

Кот чихнул, собака странно хрипит… Это вовсе не шутки, а серьезный признаки простуды. Да, да, питомцы тоже болеют, и им требуется лечение. Зимой стоит быть внимательнее к своим любимцам и в случае чего – сразу к ветеринару.

5. Используют пластиковые переноски

А вот перевозке питомца лучше подойти с умом. Многие экономят и покупают пластиковую переноску. Летом она идеальна для кошки, а вот зимой – как ледяная камера. Зимой лучше подобрать что-то из ткани. Заодно такую переноску можно поставить в квартире как домик. Как показывает опыт, кошки с удовольствием в нем прячутся.

И наконец, ряд правил, которые нарушают многие автовладельцы. Ни в коем случае нельзя:

1. Поливать кипятком окна

Зимой утром из окна одна и та же картина: автовладельцы порхают вокруг своих околевших «ласточек», пытаясь привести их в чувство. В ход идет все, даже кипяток. А делать это опасно - стекло может лопнуть.

Чтобы избежать проблем со стеклами, эксперты рекомендуют использовать только теплую воду, чтобы не пострадало покрытие машины.

2. Мыть машину в мороз

Среди водителей – немало чистюль. Их машинки так и блестят на зимнем солнышке. Именно они чаще попадают в ситуацию, когда наутро дверь авто наглухо примерзает. И нет бы развернуться и дать шанс своей «ласточке» оттаять, водители пытаются взломать машину любым способом (к примеру, греют замки зажигалкой). Этого делать категорически нельзя. Как и использовать кипяток.

Что делать? Или не мыть машину в мороз, или заранее протереть все уплотнители автомобиля тем же антифризом.

3. «Кормить» авто летней пищей

Иногда машина на дизельном топливе просто не заводится. Хотя с виду все вроде нормально. Зачастую причина в том, что водитель забыл сменить летнее топливо, на зимнее.

4. Использовать неправильное масло

Если двигатель плохо заводится или перегревается, лучше проверить масло. Или вспомнить, меняли ли вы его на зимнее или внесезонное. Это важно, ведь при низких температурах оно становится очень вязким, поэтому двигатель, чтобы запуститься, начинает работать на износ.

5. Ставить на ручник

Если вы ставите авто на ручник зимой, помните о том, что колодки, которые разогрелись во время движения, при минусовой температуре могут примерзнуть.