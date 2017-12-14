Об этом сообщила пресс-служба университета. Рейтинг опубликовал проект «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня». Высокая позиция в нем тольяттинского опорного вуза говорит о том, что выпускники ТГУ востребованы работодателями.
Всего в списке 448 государственных, ведомственных, муниципальных и частных вузов, 14 из них находятся в Самарской области. Тольяттинский госуниверситет в группе классических вузов занимает 16 позицию из 89. Показатель доли выпускников ТГУ, получивших направление на работу, составляет 100%.
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