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02 февраля 2017
15:38:58

ТГУ готов принять у тольяттинцев отработанные батарейки

Их можно выбросить в специальный контейнер ЭКОВОЗа, расположенный в корпусе института химии и инженерной экологии (ул. Белорусская, 16б). «Пункт приема» батареек будет работать до 13 марта.

2017 год в России объявлен годом экологии. ТГУ совместно с компанией «ЭКОВОЗ» не на словах, а на деле стремится сделать Тольятти экологически чистым городом и призывает всех, кто не равнодушен к вопросу охраны окружающей среды, принять активное участие в проекте по утилизации всех видов батареек.

В батарейках содержится множество различных металлов — ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк, которые имеют свойство накапливаться в живых организмах, в том числе и в организме человека, и наносить существенный вред здоровью.

Попавшая на свалку батарейка возгорается и тлеет вместе с другим мусором, с клубами дыма выпуская в воздух тучи диоксинов. Даже минимальные дозы этих ядовитых соединений способствуют стремительному развитию онкологических и репродукционных заболеваний, отравлению, замедленному развитию и слабому здоровью детей.

Диоксины проникают в наш организм не только с дымом. Через дождевую воду они попадают в почву, воду и растения, а дальше по цепочке прямо к нам на стол! Поэтому не важно, живете ли вы по соседству с мусоросжигательным заводом, со свалкой или в лесной зоне. Для диоксинов нет преград.

Беспечно выброшенная в мусорное ведро всего лишь одна пальчиковая батарейка может загрязнить тяжёлыми металлами около 20 кв.м. земли – в лесной зоне это территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ёжика и нескольких тысяч дождевых червей.




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