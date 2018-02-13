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13 февраля 2018
07:13:43

Территорию вокруг «Самара-арены» приводят в порядок 2 сотни человек

Большинство работ по укладке асфальта и подготовке к озеленению вышли на финишную стадию.

Так, на южном секторе стадиона благоустройство территории выполнено на 90%. По словам представителя компании подрядчика – генерального директора АО «Волгатрансстрой-9» Андрея Костенко, с южной стороны осталось установить малые архитектурные формы: лавочки и клумбы, разбить газоны и высадить деревья.

На северной части работы по укладке плитки выполнены на 70%. Сейчас идет формирование газонной части. Вторая и третья аллеи выполнены в финишном покрытии. Проложены инженерные сети, отвечающие за автополив и подсветку. В ближайшее время начнут установку модульных павильонов для отдыха болельщиков. Так называемая «последняя миля» готовится к укладке асфальтового полотна и тротуарной плитки.

Как отметил подрядчик, всего нужно будет уложить порядка 26 тыс. кв. метров асфальта. Для этого на территории размещены несколько асфальтоукладочных комплексов, заключены договоры с заводами по поставке сырья. В высокой стадии готовности парковочные зоны: на южной (вдоль улицы Дальней) завершена укладка двухслойного асфальта, восточная готовится к завершающим работам, северная – разворотная парковка для общественного транспорта - покрыта щебнем.

К завершающей стадии работ подрядчик планирует приступить в марте. Как только позволят погодные условия, на территории вокруг стадиона начнется и озеленение. Деревья и цветы сейчас находятся в питомниках.

Фото: правительство Самарской области




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