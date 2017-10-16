В экологической акции по уборке приняли участие активисты.

Участок является местом отдыха горожан, но к сожалению, далеко не все подходят к отдыху ответственно: оставляют после себя мусор, стеклянные и пластиковые бутылки. Ну а октябрь – традиционное время субботников.

Организаторы отметили, что тольяттинцы стали гораздо активнее принимать участие в акциях по уборке города.