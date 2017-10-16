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16 октября 2017
11:43:00

Территорию у лесного озера на ул. Баныкина сделали чище

В экологической акции по уборке приняли участие активисты.

Участок является местом отдыха горожан, но к сожалению, далеко не все подходят к отдыху ответственно: оставляют после себя мусор, стеклянные и пластиковые бутылки. Ну а октябрь – традиционное время субботников.

Организаторы отметили, что тольяттинцы стали гораздо активнее принимать участие в акциях по уборке города.




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