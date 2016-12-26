Ее причинами могли стать техническое состояние или ошибка пилотирования. Самолет пропал с радаров накануне утром через две минуты после взлета. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, правозащитница Елизавета Глинка, а также музыканты ансамбля имени Александрова.
В списках находившихся на борту числятся 92 человека. К настоящему моменту в ходе поисково-спасательной операции обнаружены тела 11 погибших. Первый рейс с телами жертв катастрофы сегодня утром прилетел в Москву.
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