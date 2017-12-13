Об этом сообщили в областном филиале компании «Т Плюс». Энергетики планируют в будущем году сохранить объем инвестиционных вложений и затрат на ремонты на уровне 2017-го.

В целом в рамках подготовки к текущему отопительному сезону на ТЭЦ, ГРЭС и котельных компании был выполнен капитальный и средний ремонт 5 турбоагрегатов и 6 энергетических котлов, произведена замена свыше 53 км теплосетевых коммуникаций в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.

В уходящем году энергокомпания направила на подготовку к очередному отопительному периоду около 5 млрд. рублей. Примерно столько же в планах направить на ремонт и модернизацию активов в 2018. Это будет одна из самых больших ремонтных программ среди всех филиалов, входящих в холдинг.