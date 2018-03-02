На особом контроле находятся все гидротехнические сооружения компании «Т Плюс». Там уже провели осмотры. Состоялась ревизия дренажных насосов и систем их автоматического запуска, создан запас химических реагентов для поддержания качественных параметров систем теплоснабжения ТЭЦ при изменения химического состава воды в Волге и ее притоках.

Отработана схема обмена информацией с силами ГО и ЧС на случай возникновения нештатных ситуаций. Кроме того, на всех предприятиях сформированы аварийно-восстановительные бригады.