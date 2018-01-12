Горожан просят обращаться с ней максимально осторожно и не разрешать пользоваться системой горячего водоснабжения детям без присмотра взрослых.
Чтобы в краны не поступил кипяток, руководство Самарского филиала «Т Плюс» и «Предприятия тепловых сетей» рекомендует управляющим компаниям, эксплуатирующим жилые дома с открытой системой водоразбора без регуляторов, перейти на горячее водоснабжение с обратного трубопровода.
Специалисты напоминают жителям региона, что тепловые сети являются опасными производственными объектами. Если вы увидели парение или выход горячей воды из-под асфальта или земли, в первую очередь отойдите от места повреждения на безопасное расстояние. А затем позвоните в диспетчерскую службу. Телефоны 719-252 и 283-322.
В одном из таких пожаров погибла женщина
Она заработала впервые после реконструкции
Уже с начала нынешнего года специалисты компании «Волжские коммунальные системы» более 70 засоров на сетях
На этой неделе городская администрация отправила собственникам земли соглашения об изъятии участков
В своем обращении Сергей Анташев назвал сотрудников надзорного органа и ветеранов настоящими профессионалами
Канал «МАТЧ. Наш спорт» начинает телетрансляции Спартакиады боевых искусств
Такие мероприятия стали традицией в городском парламенте.