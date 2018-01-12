Горожан просят обращаться с ней максимально осторожно и не разрешать пользоваться системой горячего водоснабжения детям без присмотра взрослых.

Чтобы в краны не поступил кипяток, руководство Самарского филиала «Т Плюс» и «Предприятия тепловых сетей» рекомендует управляющим компаниям, эксплуатирующим жилые дома с открытой системой водоразбора без регуляторов, перейти на горячее водоснабжение с обратного трубопровода.

Специалисты напоминают жителям региона, что тепловые сети являются опасными производственными объектами. Если вы увидели парение или выход горячей воды из-под асфальта или земли, в первую очередь отойдите от места повреждения на безопасное расстояние. А затем позвоните в диспетчерскую службу. Телефоны 719-252 и 283-322.