Об этом сообщает издание TMZ. Спортсменка и её бойфренд, испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями впервые, у них родились сын и дочь. Детей назвали Николас и Люси. Как отмечает издание, пара скрывала беременность Курниковой на протяжении всего срока.