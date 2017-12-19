Об этом сообщает издание TMZ. Спортсменка и её бойфренд, испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями впервые, у них родились сын и дочь. Детей назвали Николас и Люси. Как отмечает издание, пара скрывала беременность Курниковой на протяжении всего срока.
Источник Эхо Москвы
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