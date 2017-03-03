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03 марта 2017
08:05:08

Температура в эти выходные поднимется до +15

Синоптики сообщили о теплой аномалии марта.

На юге Центральной России в ближайшие дни температура воздуха повысится до +10 градусов, ожидаются небольшие осадки, местами усилится ветер. Такая теплая аномалия сохранится и на востоке европейской территории: в Поволжье до +4, туман, порывы ветра до 17 метров в секунду. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В первые дни весны температура в столице России была на восемь градусов выше климатической нормы - воздух прогревался до +5,7 градуса, чего не наблюдалось последние 17 лет. В Новой Москве уже прогремела первая гроза, что бывает крайне редко в марте - примерно раз в десять лет.  До 8 марта температура останется положительной, на максимуме поднимаясь до +7...+8. Снежный покров сходит быстро, и уже сейчас он в два раза ниже среднеклиматической нормы.

В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях  первого марта столбики термометров поднимались выше +6. В ближайшие выходные станет немного холоднее : +2…+4 (но и это выше нормы на пять градусов). Местами дождь и мокрый снег. В ночь на воскресенье похолодает до -3…-8 градусов, на востоке Ленинградской области до -13, днем до +4.

На севере европейской территории России погода ветреная: в Мурманской области порывы до 16 метров в секунду, в Вологодской области 7-12 метров в секунду, небольшие, умеренные осадки. Днем будет почти та же оттепель, что и на северо-западе: от -1 до +4, ночью 0…-5.

Теплая и ветреная погода ожидается на Урале. Там в светлое время суток от -2 до +4 градусов. Свою лепту сюда вносит теплый атлантический воздух.

В южных областях Западной Сибири ожидается +5…+6. Повезет жителям юга Тюменской области, Алтайского края, а также Омской, Сибирской и Кемеровской областей.

Если в западных областях региона будут снег и мокрый снег с гололедицей, то на юго-востоке (Новосибирская, Томская, Кемеровская области, Алтай) преимущественно без осадков.

В Ростове в среду зафиксирован абсолютный температурный максимум для этого времени года +13,2 градуса, предыдущий максимум первого марта был в 1990 году.

В Краснодаре в воскресенье без осадков, ночью +2, днем до +15, что хорошо для футбольных болельщиков, которые соберутся в городе на матч между "Краснодаром" и "Спартаком".




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