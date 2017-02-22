В Тольятти прошел рейд ГИБДД по тонировке автомобильных стекол. В ходе несения службы инспекторы выявили 3 факта управления машиной с нарушением технического регламента. Сотрудники ДПС провели с водителями беседы, напоминая о том, что «тонировка» существенно ухудшает видимость, особенно в сумерки. А при понижении температуры может послужить причиной аварии.
ГИБДД Тольятти напоминает, что за излишне тонированные стекла предусмотрен штраф 500 рублей.
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