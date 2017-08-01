Андрей Малахов уходит с «Первого канала», узнал РБК . Источники утверждают, что уход связан с конфликтом внутри команды ток-шоу «Пусть говорят», а наиболее вероятное новое место работы ведущего — телеканал "Россия 1" (ВГТРК).

По словам собеседника на «Первом канале», ​уход Малахова спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят».



«Канал вернул в программу продюсера, которая работала там еще девять лет назад, надеясь, что она поможет поднять сильно упавшие рейтинги программы. Но Малахов с ней уже не сработался и потребовал вернуть предыдущую коллегу. Поскольку канал долго не шел на уступки, ведущий начал заявлять о том, что в противном случае уйдет с канала, отсюда и слухи», — сказал собеседник РБК. По словам этого источника, в результате руководство канала и ведущий достигли некого компромисса. О том, что отношения у Малахова и нового продюсера не сложились, РБК рассказал также источник в окружении Малахова. По его словам, новый продюсер «Пусть говорят» была назначена генеральным директором «Первого канала» Константином Эрнстом, однако отношения с командой редакторов программы у нее не сложились.

По словам источника, для «Пусть говорят» уже подбирают новых ведущих. Первые пробные записи программ с новыми ведущими прошли на прошлой неделе. На позиции новых ведущих ток-шоу рассматривали «двух мужчин», уточнил источник РБК, ​знакомый с процессом подбора.

Впрочем, "Комсомолка " выдает версию, что никакого ухода и не планировалось, а весь шум создан умышленно с целью нагнетания рейтингов в летний мертвый сезон. Не в пользу версии тот факт, что Первый канал в подобные грязные игры до сих пор не играл. С уходом Малахова Первый многое бы потерял. Малахов — ключевое медийное лицо канала, курица, несущая золотые яйца рейтинга, при всех аморальных перекосах его ток-шоу — лучшее в своем жанре.

Андрей Малахов уходит с «Первого канала», узнал РБК. Источники РБК утверждают, что уход связан с конфликтом внутри команды ток-шоу «Пусть говорят», а наиболее вероятное новое место работы ведущего — ВГТРК



Подробнее на РБК:

http://www.rbc.ru/society/31/07/2017/597ef6199a79476933f4b8b5