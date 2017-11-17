С 20 ноября в его сетке будет только российский контент. Как сообщил ТАСС генеральный директор телеканала Артур Джанибекян, среди причин перехода независимость от курса валют и других внешних экономических факторов, влияющих на экономику закупок зарубежных программ и фильмов.
В результате у различных зарубежных структур, как он выразился, не будет возможности «выкручивать» телевещателям руки.
Это связано с чемпионатом мира по футболу.
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