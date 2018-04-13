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13 апреля 2018
12:47:25

Телеграм в России заблокируют

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера. Заседание прошло стремительно. Представление доказательств заняло меньше получаса, после чего судья удалилась в совещательную комнату.

За это время представители Роскомнадзора и ФСБ сообщили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.

Юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им "легитимировать откровенный фарс своим присутствием".

Источник РИА Новости




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