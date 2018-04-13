Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера. Заседание прошло стремительно. Представление доказательств заняло меньше получаса, после чего судья удалилась в совещательную комнату.
За это время представители Роскомнадзора и ФСБ сообщили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.
Юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им "легитимировать откровенный фарс своим присутствием".
Источник РИА Новости
Об этом сообщили в МЧС региона
Накануне специалисты дорожного департамента и представители общественности провели объезд
Бетонная преграда появилась в непосредственной близости от СК «Акробат»
В 50 раз по Волге вокруг Самарской Луки отправится флотилия из 53 ялов
Морское течение Гольфстрим сильно замедлилось, достигнув минимума за последние 1600 лет
Юбилейный Международный фестиваль состоится на Федоровских лугах.
Об этом сообщает горадминистрация