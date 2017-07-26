Из списка вещей, которые пассажир может взять с собой на борт самолёта без дополнительной платы, в ближайшее время могут исчезнуть верхняя одежда, зонт, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера. Как передаёт РИА Новости , это предусматривают новые авиационные правила, предложенные Минтрансом.

Также министерство приводит перечень вещей, которые пассажир может взять с собой на борт, помимо ручной клади, без дополнительной платы. В нём остались дамские сумки, портплед с костюмом и детское питание для ребёнка. При этом пассажиры, купившие возвратные билеты, сохранят возможность бесплатно провезти не менее 10 килограммов багажа.

Предполагается, что изменения в федеральные авиационные правила вступят в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом закона об отмене провоза бесплатного багажа в случае покупки невозвратного авиабилета.

Ранее комитеты по экономической политике и законодательству Совфеда отклонили документ, отметив, что введение нормы о платном багаже может привести к удорожанию билетов. Позднее комитет по экономической политике всё же поддержал законопроект. Его одобрила Госдума.