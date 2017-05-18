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18 мая 2017
15:23:46

Текущий май стал самым холодным в XXI веке

и претендует на звание самого прохладного за последние 37 лет. Так говорят о погоде в Москве столичные метеорологи.

Самым холодным в истории метеонаблюдений считается май 1918 года, когда средняя температура воздуха составила +6,4°C.

Май с температурой +8,5°C , как сейчас, и ниже отмечался всего шесть раз, в последний раз - в 1980 году. Иными словами, пока подобных холодов в последнем месяце весны не отмечалось 36 лет.

 

Источник Маяк




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