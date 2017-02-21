В Поволжье поступает теплый и влажный воздух Атлантики, сохраняющий неустойчивый характер погоды с усилением ветра и повышенным температурным режимом, сообщили в областном Гидрометцентре. По прогнозам, будет сыро и тепло – температура положительная даже в ночные часы.

В целом, синоптики говорят, что вторая декада февраля ожидается на 1 градус теплее средних многолетних значений.