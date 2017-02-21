В Поволжье поступает теплый и влажный воздух Атлантики, сохраняющий неустойчивый характер погоды с усилением ветра и повышенным температурным режимом, сообщили в областном Гидрометцентре. По прогнозам, будет сыро и тепло – температура положительная даже в ночные часы.
В целом, синоптики говорят, что вторая декада февраля ожидается на 1 градус теплее средних многолетних значений.
25 февраля Алевтина Полякова выступит в сопровождении Джаз-оркестра...
Сегодня начались продажи автомобиля LADA Vesta на одном из самых конкурентных рынков Европы...
Анонсировано свыше 30 площадок, на которых можно будет ...
Своим звонком он нанес воздушной гавани ущерб свыше 650 тысяч рублей...
Порог заболеваемости в городе не превышен...
На это яркое и запоминающееся событие в День защитника Отечества горожан приглашает парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова...
Это автомобили Skoda Octavia, Hyundai i30, Kia cee’d, Volkswagen Jetta...