С таким предложение выступили в правительстве. Минэкономразвития разработало документ, предусматривающий обязательную фото- и видеофиксацию для получения диагностических карт.

«Видеосъемка должна гарантировать, что машина прошла проверку по всем правилам», - отмечают в министерстве.

Напомним, что для получения полиса ОСАГО автовладелец обязан предоставить в страховую компанию документ о прохождении ТО. Контроль за компаниями, аккредитованными на выдачу диагностических карт ведёт Российский союз автостраховщиков.