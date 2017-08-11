С таким предложение выступили в правительстве. Минэкономразвития разработало документ, предусматривающий обязательную фото- и видеофиксацию для получения диагностических карт.
«Видеосъемка должна гарантировать, что машина прошла проверку по всем правилам», - отмечают в министерстве.
Напомним, что для получения полиса ОСАГО автовладелец обязан предоставить в страховую компанию документ о прохождении ТО. Контроль за компаниями, аккредитованными на выдачу диагностических карт ведёт Российский союз автостраховщиков.
Источник НСН
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