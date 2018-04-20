Об этом сообщили в горадминистрации. Там напомнили, что подснежники и ландыши, которые появляются в лесах вслед за растаявшим снегом, занесены в Красную книгу. Это редкие растения, и единственная возможность сохранить их в естественной среде обитания - ограничить сбор.
Не срывайте и не покупайте первоцветы. Помните, что за это предусмотрена административная ответственность. Расскажите своим детям. За несовершеннолетнего, продающего букетики у дороги в зоне отдыха, отвечать придется его родителям.
Проверят на предмет их безопасности и отсутствие нарушений при установке
Он находится под угрозой подтопления
Пострадала пожилая женщина
Это был отборочный этап турнира снайперских пар
Из 500 будет отмыто только 133 - на столько хватило денег.
Она наступит сегодня.
Первая акция завтра в 10.00 на территории «Леса памяти»