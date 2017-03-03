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03 марта 2017
09:11:57

Тех, кто не готов работать на одну коммуналку, в Тольятти позвали на митинг

В Тольятти пройдет митинг против повышения тарифов ЖКХ и урезания льгот.

Он состоится  на Центральной площади 4 марта. Инициатором стало местное отделения КПРФ. Заявку на проведение акции протеста одобрили в мэрии города, о чем на своейстранице в интернете сообщает депутат Максим Гусейнов.

Он напомнил, что на днях Николай Меркушкин подписал постановление об изменении предельных индексов роста коммунальных тарифов. В Тольятти максимальный индекс 6,3% установлен для жителей Центрального и Комсомольского района. 6,0% для жителей Автозаводского района. Новые расценки вступят в силу с 1 июля 2017 года.

"Напомню, что утвержденный правительством РФ предельный индекс для Самарской области составил 4,3%. Дополнительные 2% – заслуга депутатов нашей городской Думы от партии «Единая Россия». Поднять  цены на коммунальные услуги  еще выше просили они. Тольяттинцы платят мало – так считает Виктор Вексельберг, и наши депутаты с ним согласны.

Вы тоже считаете, что платите за коммуналку мало? Даже сейчас, после получения платежек за январь? Ну, ждите июля – думаю, тогда мало уже никому не покажется.

Те, кто не готов работать на одну коммуналку и оплачивать прихоти олигархов из своего кармана – выходите на митинг! С нами Самара, Новокуйбышевск, Жигулевск. Покажем, что Тольятти и Самарская область – это мы, а не кучка чиновников и депутатов от партии власти. И мы – против повышения тарифов ЖКХ!" - пишет Гусейнов.

Митинг начнется в 11 утра.




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