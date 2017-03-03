В Тольятти пройдет митинг против повышения тарифов ЖКХ и урезания льгот.



Он состоится на Центральной площади 4 марта. Инициатором стало местное отделения КПРФ. Заявку на проведение акции протеста одобрили в мэрии города, о чем на своейстранице в интернете сообщает депутат Максим Гусейнов.



Он напомнил, что на днях Николай Меркушкин подписал постановление об изменении предельных индексов роста коммунальных тарифов. В Тольятти максимальный индекс 6,3% установлен для жителей Центрального и Комсомольского района. 6,0% для жителей Автозаводского района. Новые расценки вступят в силу с 1 июля 2017 года.



"Напомню, что утвержденный правительством РФ предельный индекс для Самарской области составил 4,3%. Дополнительные 2% – заслуга депутатов нашей городской Думы от партии «Единая Россия». Поднять цены на коммунальные услуги еще выше просили они. Тольяттинцы платят мало – так считает Виктор Вексельберг, и наши депутаты с ним согласны.



Вы тоже считаете, что платите за коммуналку мало? Даже сейчас, после получения платежек за январь? Ну, ждите июля – думаю, тогда мало уже никому не покажется.



Те, кто не готов работать на одну коммуналку и оплачивать прихоти олигархов из своего кармана – выходите на митинг! С нами Самара, Новокуйбышевск, Жигулевск. Покажем, что Тольятти и Самарская область – это мы, а не кучка чиновников и депутатов от партии власти. И мы – против повышения тарифов ЖКХ!" - пишет Гусейнов.



Митинг начнется в 11 утра.