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26 января 2018
12:12:44

ТЭЦ ВАЗа повысила эффективность своей работы

Ежегодно на предприятиях Самарского филиала «Т Плюс» реализуются десятки природоохранных мероприятий. А одним из наиболее эффективных в 2017 году стал проект реконструкции схемы частотной автоматики на вазовской ТЭЦ.

Она защищает станцию от сбоев в единой энергосистеме. Сокращение задействованных в работе агрегатов позволило отказаться от сжигания 9 тысяч тонн топлива. Как следствие, снизилась нагрузка и на оборудование электростанции, и на окружающую среду.

Напомним, что в 2015 году Самарский филиал «Т Плюс» был удостоен международной экологической премии «GE Ecomagination» за реализованный на ТЭЦ ВАЗа проект по сокращению объема воды в системе охлаждения.




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