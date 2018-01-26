Ежегодно на предприятиях Самарского филиала «Т Плюс» реализуются десятки природоохранных мероприятий. А одним из наиболее эффективных в 2017 году стал проект реконструкции схемы частотной автоматики на вазовской ТЭЦ.
Она защищает станцию от сбоев в единой энергосистеме. Сокращение задействованных в работе агрегатов позволило отказаться от сжигания 9 тысяч тонн топлива. Как следствие, снизилась нагрузка и на оборудование электростанции, и на окружающую среду.
Напомним, что в 2015 году Самарский филиал «Т Плюс» был удостоен международной экологической премии «GE Ecomagination» за реализованный на ТЭЦ ВАЗа проект по сокращению объема воды в системе охлаждения.
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