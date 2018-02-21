Спектакль «Отрочество» по мотивам повести Л.Толстого в сценической версии Ярославы Пулинович будет представлен в программе мероприятия, которое пройдет с 5 по 11 июня 2018 года в Новороссийске. Конкурсная афиша фестиваля опубликована на сайте Театра Наций.

Всего на фестивале соберутся 16 творческих коллективов, чье участие отображает всю широту охвата "карты" театральной России: приедут театры из Калининградской, Омской, Свердловской, Ивановской, Тамбовской, Ленинградской и Саратовской областей, Красноярского края, республик Удмуртия и Татарстан.

Спектакль «Отрочество» представит на фестивале Самарскую область. В нынешнем году он будет единственным представителем губернии.

Эскиз спектакля «Отрочество» - результат лаборатории, организованной в г. Тольятти Театром Наций в рамках программы поддержки театров малых городов. За 5 дней молодые режиссёры создавали эскизы спектаклей и представляли их на суд зрителю, которые решали судьбу постановки. Эскиз Евгении Беркович (ученицы К. Серебренникова), получив высокие оценки театральных критиков и зрителей, вошел в репертуар театра и уже был с успехом представлен на международных фестивалях «Толстой WEEKEND» и «Золотая Репка».

В спектакле звучит история взросления, драма столкновения подростковых фантазий с враждебным взрослым миром. «Отрочество» в версии Евгении Беркович – история не про социум, а, скорее, про состояние души, про драму неизбежной деформации, рассказанная современным языком, без дидактической назидательности театра.

Фестиваль театров малых городов России будет проходить в 16-ый раз. Он находится под эгидой московского Театра Наций, художественным руководителем которого является народный артист РФ Евгений Миронов.

Особенность фестиваля в том, что каждый раз он проходит в разных городах, а творческие коллективы театров, приглашённых в конкурсную программу, имеют возможность быть на фестивале от начала до конца и участвовать в обширной программе актёрских тренингов и семинаров театральных специалистов.

Итогом фестиваля станет определение спектакля-победителя, который, по традиции, будет представлять фестиваль в Москве, на сцене Театра Наций.