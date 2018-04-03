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03 апреля 2018
13:24:00

Театр «Колесо» приглашает тольяттинцев на «Дольче VITA»

Спектакль в постановке Олега Скивко состоится на Большой сцене в Центральном районе 4 апреля в 19.00. Показ будет представлен в  рамках  благотворительного проекта «Театр для театра», который на протяжении 5 лет вызывает широкий резонанс в культурной среде Тольятти.

В комедии пойдет речь об обаятельном авантюристе Микелле, а по совместительству главе семейства, который искренне любит своих близких. Ради них он готов на все – от мелкого жульничества до основания «липового» фонда по поддержке бедных семей.  Бедной семьей и объектом  оказания крупной материальной поддержки оказывается семья самого Микелле.

Исполнять роли в спектакле будут известные люди города: руководители, бизнесмены, члены попечительского и наблюдательного совета театра: Алексей Бузинный, Михаил Вайнштейн, Галина Гузанова, Гюзелия Древина, Юлия Кормишина, Эльвира Каныгина, Николай Лёксин, Евгений Маркин, Оксана Попова, Дмитрий Пилевин, Николай Ренц,  Андрей Сажнев, Марина Филиппова, Роман Хенкин,  а также артисты театра Антон Иванов и Лев Орешкин.

По традиции, сбор средств будет направлен на постановку нового спектакля, в нынешнем году им станет бенефис артистки Елены Радионовой – спектакль «Бешеные деньги», премьера которого состоится 29 июня.




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