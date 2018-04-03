Спектакль в постановке Олега Скивко состоится на Большой сцене в Центральном районе 4 апреля в 19.00. Показ будет представлен в рамках благотворительного проекта «Театр для театра», который на протяжении 5 лет вызывает широкий резонанс в культурной среде Тольятти.

В комедии пойдет речь об обаятельном авантюристе Микелле, а по совместительству главе семейства, который искренне любит своих близких. Ради них он готов на все – от мелкого жульничества до основания «липового» фонда по поддержке бедных семей. Бедной семьей и объектом оказания крупной материальной поддержки оказывается семья самого Микелле.

Исполнять роли в спектакле будут известные люди города: руководители, бизнесмены, члены попечительского и наблюдательного совета театра: Алексей Бузинный, Михаил Вайнштейн, Галина Гузанова, Гюзелия Древина, Юлия Кормишина, Эльвира Каныгина, Николай Лёксин, Евгений Маркин, Оксана Попова, Дмитрий Пилевин, Николай Ренц, Андрей Сажнев, Марина Филиппова, Роман Хенкин, а также артисты театра Антон Иванов и Лев Орешкин.

По традиции, сбор средств будет направлен на постановку нового спектакля, в нынешнем году им станет бенефис артистки Елены Радионовой – спектакль «Бешеные деньги», премьера которого состоится 29 июня.