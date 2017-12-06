Теперь покупатели должны будут указывать свой ИНН и ссылки на приобретенные товары, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.
Эти данные необходимы таможне для контроля стоимости и веса приобретенных товаров, то есть для проверки порога беспошлинного ввоза. Сейчас он составляет тысячу евро и не более 31 кг в месяц.
Продавцы он-лайн магазинов предпредили, что в связи с новыми правилами возможны задержки доставки товаров в Россию.
На сегодняшнее утро средняя его высота достигла 15-20см
15 из них уже работают на городских маршрутах.
Дорожные службы на магистралях города трудятся сейчас круглосуточно
Это выяснили специалисты из Университета Южной Калифорнии
Ограничение движения спровоцировало огромные пробки
В экспертизе участвовали 30 самых популярных на российском рынке брендов
Речь идет о проблемах в получении и оказании квалифицированной медпомощи