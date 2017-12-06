Теперь покупатели должны будут указывать свой ИНН и ссылки на приобретенные товары, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

Эти данные необходимы таможне для контроля стоимости и веса приобретенных товаров, то есть для проверки порога беспошлинного ввоза. Сейчас он составляет тысячу евро и не более 31 кг в месяц.

Продавцы он-лайн магазинов предпредили, что в связи с новыми правилами возможны задержки доставки товаров в Россию.