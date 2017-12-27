Это два передвижных мобильных инновационных комплекса марки Ford Transit, в которых созданы все условия для оперативного решения задач. Микроавтобус с рабочим кабинетом для четырех человек оснащен различными техническими средствами.

Здесь имеются радиостанции для связи с досмотровыми группами, портативная телевизионная система досмотра для визуального обследования труднодоступных мест, автоматизированное рабочее место видеонаблюдения и защищенного удаленного доступа на базе планшетных компьютеров в целях обеспечения доступа к Центральной базе данных таможенных органов.

На днях мобильная группа Самарской таможни впервые выехала в рейд на российско-казахстанский участок государственной границы. Во время мероприятия были выявлены и выдворены с территории Российской Федерации фуры, перевозившие 36 тонн товаров народного потребления, предположительно произведенных в Китае. На перемещаемый груз отсутствовала копия электронного счета-фактуры, без которого ввоз товара невозможен.

Новейшее техническое оснащение мобильных групп передвижными инновационными комплексами позволит усилить меры по пресечению ввоза на территорию Российской Федерации запрещенных товаров, отметили в пресс-службе самарской таможни.