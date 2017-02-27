Мужчина обратил внимание на неадекватное поведение мужины за рулем автомобиля Брильянс и сообщил об этом в ГИБДД Тольятти. Экипаж ДПС выехал по адресу и остановил машину, но 37-летний мужчина пройти медицинскую проверку отказался.

Вскоре полицейские выяснили, что в августе 2015 года этот водитель уже привлекался за пьяную езду, был наказан штрафом в 30 тысяч рублей и лишен прав на полтора года. Кроме того, за это же нарушение водительские документы у него отбирали 2005 и 2012 годах.

Теперь любителю порулить в нетрезвом виде грозит уже другой вид ответственности. На него заведут уголовное дело.