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27 февраля 2017
10:21:18

Таксист помог выявить злостного «выпивоху»-водителя

Мужчина обратил внимание на неадекватное поведение мужины за рулем автомобиля Брильянс и сообщил об этом в ГИБДД Тольятти. Экипаж ДПС выехал по адресу и остановил машину, но 37-летний мужчина пройти медицинскую проверку отказался.  

Вскоре полицейские выяснили, что в августе 2015 года этот водитель уже привлекался за пьяную езду, был наказан штрафом в 30 тысяч рублей и лишен прав на полтора года. Кроме того, за это же нарушение водительские документы у него отбирали  2005 и 2012 годах.

Теперь любителю порулить в нетрезвом виде грозит уже другой вид ответственности. На него заведут уголовное дело. 




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