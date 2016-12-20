В частности, об увеличении тарифа с 7 вечера 31 декабря по 2 января сообщили Августу в «Единой службе такси». В последний день года по двойному тарифу будут работать такси «Майами» и «Везет». На сайте «Яндекс-такси» сообщается, что нынешние расценки на поездки действуют до 20 декабря 2016, как они изменятся потом, неизвестно, но скорее всего, тоже вырастут.

Кроме того, некоторые таксомоторные парки могут ввести постепенное наращивание стоимости по мере приближения праздника. Например, в ближайшие пятницу и выходные, а также за два дня до Нового года цены могут быть повышены на 50 процентов и удвоиться в новогоднюю ночь. В начале предновогодней недели, с 26 по 28 декабря, возможно увеличение на 20 процентов от обычной стоимости поездки. Так, в частности, будет работать в Тольятти такси «Максим».