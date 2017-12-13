Молодого человека случайно "забыли" на месте работы. Усердный 22-летний сотрудник засиделся до полуночи, а когда, наконец, решил отправиться домой, понял, что выйти не сможет.

При этом, как отмечает «Маленькая Сызрань», он почему-то предпочел позвонить спасателям, а не коллегам или руководству, чтобы его открыли. Прибывшие к месту сотрудники вскрыли дверь, освободив пленника.

Теперь фирме придется менять замки, возможно, за счет переработавшего сотрудника.