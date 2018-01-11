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11 января 2018
10:26:34

Свыше тысячи иностранцев выпроводили судебные приставы из 63-его региона в 2017 году

Тридцать из них покинули пределы губернии за последнюю неделю декабря. Домой полетели нелегальные мигранты из Узбекистана, Таджикистана и Айзербайджана. Работа по отправке таких граждан из России ведется круглогодично.

Акцент делается на том, чтобы возврат иностранцев происходил за их же счет. Для этого руководство УФССП Самарской области налаживает контакты с представителями национальных диаспор. Как правило, мигранты въезжают в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы.

Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания гости не торопятся добровольно покидать чужую для них страну, нарушая тем самым российские миграционные законы. За это предусмотрены штрафы от 2 до 5 тысяч рублей, а также принудительное выдворение за пределы России.

Более того, граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее, чем через 5 лет.




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