Она прошла накануне несмотря на фактический запрет властей. Согласовать проведение митинга сторонникам оппозиционного политика удалось далеко не с первого раза. Горадминистрация в предоставлении места для акции отказала — пояснение в таких случаях уже привычное: все площадки в городе якобы заняты другими мероприятиями.

Местный штаб Навального это решение обжаловал в районном суде — тот признал, что чиновники поступили незаконно. Мэрия, впрочем, решила не сдаваться: апелляцию направили уже в областной суд. Однако и он постановил, что отказ необоснован. В появившемся позже сообщении на официальном сайте администрации говорится, что суд встал на сторону чиновников.

Сам Алексей Навальный у себя в Twitter уже сообщил, что его штаб направил заявление в полицию — сторонники оппозиционера требуют возбудить уголовное дело по статье о неисполнении решении суда.