Добровольная служба была создана в марте 2015 года, ее помощь в ГИБДД считают неоценимой. Каждые выходные представители «патруля» в вечернее и ночное время приближены к местам отдыха граждан, в которых осуществляется отпуск алкогольных напитков.
Основной вид нарушений, которые фиксируют добровольцы, это отказ от прохождения медицинского освидетельствования и управление транспортным средством в состоянии опьянения. Госавтоинспекция призывает всех неравнодушных граждан проявить гражданскую позицию и вступать в ряды «Ночного Патруля».
Есть группа «Вконтакте», где указаны телефоны лидеров организации и условия вступления.
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