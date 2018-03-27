Добровольная служба была создана в марте 2015 года, ее помощь в ГИБДД считают неоценимой. Каждые выходные представители «патруля» в вечернее и ночное время приближены к местам отдыха граждан, в которых осуществляется отпуск алкогольных напитков.

Основной вид нарушений, которые фиксируют добровольцы, это отказ от прохождения медицинского освидетельствования и управление транспортным средством в состоянии опьянения. Госавтоинспекция призывает всех неравнодушных граждан проявить гражданскую позицию и вступать в ряды «Ночного Патруля».

Есть группа «Вконтакте», где указаны телефоны лидеров организации и условия вступления.