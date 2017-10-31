Об этом сегодня сообщили в местном управлении Роспотребнадзора. Там отметили, что это менее 3% всех заболевших, и ситуация с простудными болезнями и гриппом пока далека от эпидемической. Более того, показатель заболеваемости ОРВИ остался ниже уровня среднемноголетних недельных значений на 22%. Лабораторные исследования говорят о том, что гриппа в выявленных вирусах нет.

Прививочная кампания, стартовавшая в сентябре, продолжается. На сегодняшний день дозу вакцины «Совигрипп» получили уже 276 186 тольяттинцев, выполнение плана составило почти 92%. При этом случаев поствакцинальных осложнений нет, противогриппозные вакцины хорошо переносятся детьми и взрослыми.

До начала эпидподъёма заболеваемости осталось не так много времени, говорят врачи и советуют всем прийти в поликлинику и сделать прививку против гриппа.