Как рассказали в пресс-службы «ФПК», это почти в 2 раза больше, чем во время проведения Кубка конфедераций-2017.

Поезда будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, также в составе будет вагон-ресторан. Планируется задействовать инновационный подвижной состав, в том числе двухэтажные вагоны и электропоезда «Ласточка». Двухэтажные поезда будут курсировать на направлениях: Москва – Самара, Москва – Санкт-Петербург, Москва – Казань, Москва – Адлер, Санкт-Петербург – Москва. Электропоезда «Ласточка» будут осуществлять бесплатную перевозку болельщиков на направлении Москва – Нижний Новгород сдвоенными составами (10 вагонов).

Напомним, что матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Ожидается, что самыми востребованными у болельщиков станут перевозки в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Самарой. Для получения права на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID).