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28 февраля 2018
07:43:34

Свыше 3 млрд рублей потратят на ремонт магистралей в Самарско-Тольяттинской агломерации

Работы будут идти в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Как рассказали в пресс-службе «Поволжуправтодор», отремонтировать в этом году планируется 87 объектов общей протяженностью 189 км. Кроме того, часть средств – 66 млн рублей – планируется направить на разработку комплексной схемы транспортного обслуживания населения общественным транспортом, включая пригородные перевозки.

Отмечается, что с учетом положительного опыта прошлого года календарные графики ремонта магистралей будут составлены с учетом графиков ремонта и прокладки инженерных сетей, расположенных под трассами: сначала отремонтируют коммуникации и только потом займутся дорогами.

Специалисты рассчитывают, что после завершения ремонта количество мест концентрации ДТП снизится до 34% от уровня 2016 года.




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