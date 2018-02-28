Работы будут идти в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Как рассказали в пресс-службе «Поволжуправтодор», отремонтировать в этом году планируется 87 объектов общей протяженностью 189 км. Кроме того, часть средств – 66 млн рублей – планируется направить на разработку комплексной схемы транспортного обслуживания населения общественным транспортом, включая пригородные перевозки.

Отмечается, что с учетом положительного опыта прошлого года календарные графики ремонта магистралей будут составлены с учетом графиков ремонта и прокладки инженерных сетей, расположенных под трассами: сначала отремонтируют коммуникации и только потом займутся дорогами.

Специалисты рассчитывают, что после завершения ремонта количество мест концентрации ДТП снизится до 34% от уровня 2016 года.