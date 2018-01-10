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10 января 2018
08:37:59

Свыше 1200 кубометров снега вывезено с улиц Тольятти за период новогодних каникул

Как рассказали в администрации, дорожные службы с 1 по 9 января следили за состоянием дорог города в круглосуточном режиме. В зависимости от погодных условий ежедневно на магистралях работали от 37 до 80 спецмашин. За это время подрядчики израсходовали более 2,5 тысяч тонн пескосоляной смеси.

Напоминаем, горожане могут следить за работой снегоуборочной техники в режиме реального времени. Данные о местоположении машин отправляются на карту города, которую можно увидеть здесь. Сайт оптимизирован только для работы на персональных компьютерах.

Всего в зимний период тольяттинские дороги обслуживают 140 единиц техники. На данный момент  50 из них оборудованы системой ГЛОНАСС – преимущественно это крупная техника, в частности КДМ. За содержание магистралей города отвечает ООО «Автодоринжиниринг».

 




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