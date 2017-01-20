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20 января 2017
13:52:11

Свыше 10 тысяч жителей Самарской перестали быть должниками за тепло

Специалисты компании «ЭнергосбыТ Плюс» подвели предварительные итоги акции «В Новый год - без долгов!». В 2016 году в ней приняли участие 10 559 жителей Самары и Тольятти. Они были освобождены от уплаты пени и автоматически вошли в число участников розыгрыша ценных призов. Акция прошла в 14 регионах страны, где работает компания «Т Плюс».

Тольяттинцы принималив  ней участие впервые. Вместе с самарцами они оплатили авансом потребление декабря на сумму свыше 17 млн. рублей. Для сравнения, в прошлогодней акции эта сумма составляла порядка 8 млн. рублей. В ближайшее время среди участников акции методом случайного выбора будут разыграны призы и подарки, которые руководство «ЭнергосбыТ Плюс» планирует торжественно вручить в феврале 2017 года.

Напомним, что главная задача акции «В Новый год - без долгов!» - поощрение добросовестных и ответственных потребителей тепловой энергии, не имеющих задолженности за энергоресурсы. Для участия в мероприятии клиентам необходимо было до 31 декабря погасить имеющуюся задолженность за тепловую энергию, а также оплатить отдельный платежный документ на предоплату за декабрь вместе с ноябрьским счетом-извещением.

Подробную информацию об акции «В Новый год - без долгов!» и о других акциях энергокомпании можно узнать в службе «единого окна» по телефонам: (846) 279-69-08, 279-69-58 или на сайте samara.esplus.ru.




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