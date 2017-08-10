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10 августа 2017
10:39:26

Свою программу на День физкультурника предложил ДК «ТольяттиАзот»

Жителей города зовут на спортивные занятия на любой вкус, возраст и уровень подготовки с розыгрышами призов. Вход свободный.

Напомним, праздник в эту субботу, 12 августа. Причем он совпал с Международным днем молодежи. Так что поводов для того, чтобы активно провести этот день, много. А место найдется.

В Центральном районе после реконструкции откроют стадион «Труд», там с утра запланирована особая программа, к трем часам праздник переместятся на Молодежный бульвар. До 22.00 эта улица станет «Тольяттинским Арбатом». Промежуток дороги от ул. К. Маркса до ул. Ленина станет пешеходным и заполнится разнообразными интерактивными площадками. В 16.00 состоится закладка «капсулы времени» с посланием потомкам от молодежи 2017 года.

В «новом город» состоится сразу 2 крупных мероприятия - «Фестиваль здоровья и спорта» и «Фестиваль еды». Оба будут проходит в Парке Победы. Причем «Фестиваль еды» продолжит свою работу и в воскресенье. Также как и тольяттинский Арбат на Молодежном бульваре.




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