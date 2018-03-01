Автопроизводитель обратился в антимонопольную службу с претензиями в адрес ООО «Лада-Экспорт». Эта компания использует в своем фирменном наименовании, в доменном имени и адресах электронной почты обозначение «Lada», сходное с товарным знаком, правообладателем которого с 31 декабря 2004 года является тольяттинский автогигант.

Никаких прав на использование этого товарного знака АВТОВАЗ «Лада-Экспорту» не представлял. По результатам рассмотрения материалов заявления автоконцерна в отношении ООО «Лада-Экспорт» было возбуждено административное дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.