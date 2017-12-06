Наши земляки несли службу в Введенском районе республики, выполняя самые разные задачи. Но главная из них - помощь местным коллегам и органам самоуправления в обеспечении общественной безопасности и пресечение преступлений. С этим полицейские справились на «отлично».
В составе отряда были представители самых разных подразделений – дежурных частей, патрульно-постовой службы, уголовного розыска, даже психолог и кинолог со служебно-розыскной собакой.
В управлении МВД региона напомнили, что в первый раз отряд самарских правоохранителей прибыл в Введенский район Чечни в 2001 году. Тогда он насчитывал 400 человек, сейчас, в связи с оперативной обстановкой, количество сократилось вдвое.
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