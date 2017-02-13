Дело было во Владимире, о чем сразу же сообщили вездесущие пользователи соцсети «ВКонтакте». По их сведениям, один представитель церкви, ехавший на Toyota Land Сruiser, совершил наезд на другого, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу.
Как пишет Газета.ру, пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Других подробностей нет.
Теперь там можно получить национальное водительское удостоверение при замене и утрате (хищении), а также документ международного образца
Задержать нарушителя сотрудникам ДПС помогли активисты «Ночного патруля»
Завтра им вручат благодарственные письбма Центра Гражданской защиты населения
Уже известны три площадки, где горожан развлекут и накормят блинами 26 февраля
Авария произошла в выходные на трассе Тольятти-Димитровград
Возбуждено уголовное дело
Около часа ночи загорелись несколько строительных вагончиков на территории Радиоцентра