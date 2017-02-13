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13 февраля 2017
07:27:00

Священник на внедорожнике сбил священника-пешехода

Дело было во Владимире, о чем сразу же сообщили вездесущие пользователи соцсети «ВКонтакте». По их сведениям, один представитель церкви, ехавший на Toyota Land Сruiser, совершил наезд на другого, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу.

Как пишет Газета.ру, пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Других подробностей нет.




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