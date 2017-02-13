Дело было во Владимире, о чем сразу же сообщили вездесущие пользователи соцсети «ВКонтакте». По их сведениям, один представитель церкви, ехавший на Toyota Land Сruiser, совершил наезд на другого, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу.

Как пишет Газета.ру , пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Других подробностей нет.