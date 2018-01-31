Журналисты не сошлись во мнении о роли советского лидера в Великой отечественной войне.

В эфире радио «Комсомольская правда» публицист Максим Шевченко заявил, что тележурналист Николай Сванидзе «плюёт на могилы» солдат. Тот назвал оппонента «последним мерзавцем» и выразил желание ударить его. Шевченко предложил историку воплотить задуманное, и началась драка.

Позднее Сванидзе пояснил «Известиям», что ударил Шевченко, поскольку воспринял его реплику как личное оскорбление. Он признал, что был не сдержан, но подчеркнул, что не планирует извиняться.

«Мы расстались не друзьями. Извинений никто никому не приносил и не собирается», — заявил тележурналист.