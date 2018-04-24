В региональном управлении ФСИН прошла выставка поделок, которые были выполнены из ткани, картона, пластика, бумаги и других материалов.

Свои работы представили практически все колонии и следственные изоляторы губернии, в том числе тольяттинская ИК-16. Авторитетное жюри выбирало лучшие, чтобы затем наградить победителей. Все они получили поощрения.

Фото: http://63.fsin.su