В региональном управлении ФСИН прошла выставка поделок, которые были выполнены из ткани, картона, пластика, бумаги и других материалов.
Свои работы представили практически все колонии и следственные изоляторы губернии, в том числе тольяттинская ИК-16. Авторитетное жюри выбирало лучшие, чтобы затем наградить победителей. Все они получили поощрения.
Фото: http://63.fsin.su
Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции
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