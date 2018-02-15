Он стартует завтра, 16 февраля. В 7 часов вечера будет зачитан первый вопрос игры «Что? Где? Когда?», последний прозвучит в 19:00 субботы. Команды также примут участие в играх «TLTQUIZ», Ворошиловский стрелок, в конкурсе капитанов.
Согласно правилам марафона каждые 25 вопросов игрокам будет предоставлен 5-минутный перерыв, а раз в 4 часа на отдых дадут целых полчаса. Всего за сутки команды ответят более чем на 400 вопросов.
Чтобы принять участие в марафоне необходимо заполнить заявку и отправить ее по адресу: tlz2012@bk.ru, в срок до 16 февраля. Всю информацию, положение о турнире, расписание и форму заявки вы можете найти здесь.
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